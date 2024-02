" Les Etats n'ont pas d'amis mais que des intérêts " Ce récit argumenté et historiquement documenté, offre un éclairage nouveau et vient à contre-courant des opinions généralement admises et répandues en France, en Europe et dans les pays Occidentaux. Son objet est d'évaluer les causes et les responsabilités à l'origine d'un conflit qui achèvera, le 24 février 2024, sa deuxième année. L'auteur met en particulier l'accent sur ce qui relève de la responsabilité des Etats-Unis d'Amérique - notamment en matière de désinformation - pointant du doigt, à l'instar d'un certain nombre de conflits modernes, la politique étrangère des Etats-Unis et la poussée vers l'Est de l'OTAN, comme leur volonté d'empêcher l'émergence d'une Europe des nations souveraines et indépendantes, quitte à propulser la Russie dans les bras de la Chine, une alliance contre-nature dangereuse pour l'Europe et la paix du monde. La guerre en Ukraine, ne serait que l'expression de l'affrontement de grandes puissances dont la malheureuse Ukraine fait les frais. Partant de ce constat d'une " responsabilité partagée ", comment dès lors sortir de l'impasse et mettre fin à la guerre ?