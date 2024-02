Déclaration des droits des femmes illustrée

Cet ouvrage reprend deux textes phares de l'histoire du droit des femmes : la déclaration d'Olympe de Gouges (1791) et La Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (1967), enrichis de textes engagés par des écrivains et personnages publics d'hier et d'aujourd'hui. Ce livre aborde les thèmes essentiels de la liberté et de l'égalité des genres, le tout commenté par une avocate experte du sujet, Anne Bouillon, pour un éclairage contemporain, et illustré par des artistes influentes et engagées.