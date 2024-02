L'essentiel du vocabulaire anglais à l'entrée dans l'enseignement supérieur

Cet ouvrage propose aux étudiants de revoir l'essentiel du vocabulaire anglais. - Une première partie de révisions permettra à chacun de se réapproprier les bases, et un appendix récapitule les verbes irréguliers et les symboles phonétiques. - Chaque chapitre comprend une leçon, des exemples illustrés, et des exercices corrigés afin de leur permettre d'aborder la langue anglaise avec davantage de facilité et d'aboutir à une compréhension plus développée de ces bases qui sont nécessaires. - Un lexique en fin de parcours récapitule le vocabulaire utilisé, et fournit une liste non-exhaustive de vocabulaire utile à connaître pour le niveau B1. Il s'adresse aux étudiants et étudiantes qui souhaitent se remettre à niveau sur quelques points de vocabulaire essentiels en anglais au début de leur parcours dans le supérieur.