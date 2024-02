Belfast monsters. Tome 1, Domination

Seule compte la vengeance. A cinq ans, j'ai compris que les monstres étaient bien réels quand j'ai vu trois d'entre eux assassiner ma mère. Je suis Puck Kelly et c'est ce nom qui l'a tuée, c'est à cause de lui que les Doyle s'en sont pris à elle. Je n'ai pas choisi cette vie, j'y vois même une malédiction quand mon père parle d'héritage. Tout Belfast connaît ma famille et aujourd'hui, seize ans plus tard, tout Belfast me craint. Je n'ai ni sentiments, ni remords. La seule chose qui me fait vibrer, c'est la vengeance. Jusqu'au jour où Babydoll entre dans mon monde pour y mettre le chaos. Menteuse et voleuse, elle et moi n'avons rien en commun hormis le fait que nous ne prospérons qu'au sein des ténèbres, le seul endroit où nos démons peuvent s'exprimer. Là où se cachent les monstres. Là où je les traquerai. Là où je ferai couler leur sang. #Anti-Héros #Romance #Gang #Mystère