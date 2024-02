Carnets d'ailleurs. Voyages dessinés

Après plusieurs mois de rencontres exceptionnelles avec des artistes hors du commun, et grâce à un enthousiasme qui n'a jamais faibli, vous tiendrez bientôt entre vos mains le premier numéro du mook Carnets d'ailleurs ! Notre projet : vous montrer le monde avec l'oeil bienveillant des carnettistes les plus talentueux de France et d'ailleurs... Des ressentis plus que des reportages... Des images et des mots qui se complètent pour créer de belles émotions. Chacun et chacune partagera par ses textes et ses dessins la relation intime nouée avec un pays, un lieu, un peuple... . "Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les possibilités, les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation. ". . écrivit un jour Stevenson. Alors, prenez donc la route avec nous !