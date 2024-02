La Méditerranée à la couleur des maquereaux. Voyage au milieu des terres

La Méditerranée ouvre à une pluralité de mondes qui se rejoignent et se réinventent constamment. Même s'il lui est arrivé par le passé de concentrer l'Un (les empires carthaginois, gréco-romain ou musulman), la grande bleue n'a jamais échappé à la dissémination et au passage des frontières. Tout comme l'auteur, dont la vie relève des deux rives, ici et là-bas. Faire de la Méditerranée un personnage et aller à sa rencontre en mêlant avec bonheur le portrait intime et les grandes figures de l'histoire, les oeuvres littéraires, les événements politiques et les paysages culturels, tel est le propos du livre. Car c'est la route, non les racines, qui détermine ce voyage au "milieu des terres" .