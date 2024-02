Toujours Sucré Tome 1

Une relation partie d'une nuit d'amour destinée à panser deux coeurs blessés. Keita assiste à une altercation et intervient. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre que celui qu'il a sauvé n'est autre que Riichi, un camarade d'université qu'il ne supporte pas ! Après avoir échangé sur leurs doutes et échecs amoureux, ils couchent ensemble. Persuadé qu'ils ne se reverront plus, Riichi avoue qu'il est amoureux de Keita. Obsédé par ces derniers mots, Keita décide d'en discuter avec lui mais Riichi se déclare à nouveau puis lui fait ses adieux. Keita parviendra-t-il à ressouder leur lien ?