Mes oeufs de Pâques à peindre

Dans ce coffret, les jeunes enfants (et les plus grands) vont trouver 6 oeufs en plâtre, 12 pots de peinture, deux pinceaux en bois (un plat et un fin), un livre de coloriages et plus de 400 strass autocollants pour réaliser de superbes décorations de Pâques. La base des oeufs est plate afin de pouvoir les poser pour une activité créative à partager en famille !