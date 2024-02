Joyeuses Pâques les amis !

Cette collection de coloriages, à décorer avec des strass autocollants, propose 48 dessins amusants et poétiques. Les 1400 strass de 4 mm de diamètre sont adaptés aux jeunes artistes de 5 ans et plus. Les dessins, imprimés avec deux teintes de couleur, sont accompagnés d'un petit texte pour stimuler la créativité. Une activité qui favorise l'imagination, la dextérité et la patience, pour un résultat étincelant !