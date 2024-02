Un amour de robot

Sachant pertinemment qu'il ne pourra jamais être avec sa patronne, Kio Shioumi cache ses sentiments pour elle derrière son sourire. Un jour, son collègue de travail très stoïque Osamu Bannai se rend compte de la situation et lui demande ouvertement ce qu'on ressent quand on est amoureux. Déjà pris de court par cette question, Kio se retrouve d'autant plus surpris quand Osamu lui demande de sortir avec lui ! Osamu veut connaître le vrai Kio, et non le personnage qu'il s'est créé au bureau. Ce véritable robot à l'apparence humaine et un Kio plus pas que terre s'embarquent donc ensemble dans une relation à la recherche du vrai sens de l'amour.