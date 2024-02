La galerie des couleurs

Gigi la Girafe emmène ses amis passionnés d'art et de couleurs à la découverte de la salle des mosaïques rouges, de la galerie des portraits bleus, du parc des sculptures vertes, de la salle des paysages jaunes, du café violet, ... Ce très bel album tout carton avec de grands volets surprises propose un très joyeux et dynamique périple au musée pour une première découvertes des couleurs et des expressions artistiques. Chaque double page posera des questions au lecteur qui trouvera la réponse sous les volets. La dernière double page résume les expressions artistiques découvertes.