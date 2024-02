Les Dieux oubliés Tome 3 : Léthé et Aphrodite

Brook peut l'attester : il y a pire que de mourir. Par exemple ? Se réveiller au cœur du désert après que Zeus l'a séquestrée pendant deux mois. Elle n'a plus aucun souvenir de cette période, mais elle est certaine que ça a un rapport avec la pagaille qu'il a semé en révélant l'existence des dieux aux mortels. Elle aurait pu gérer le néant de sa mémoire, si elle ne venait pas d'apprendre qu'elle était la réincarnation d'Aphrodite. Elle, la morte-vivante la plus fun du Royaume des Morts, doit endosser le rôle de la déesse de l'Amour. Son nouveau destin s'assombrit davantage quand le titan Prométhée cherche à la rayer de la surface de la terre. Le pire dans tout ça ? L'absence de Léther, son petit ami. Il a disparu, ou ne souhaite pas être retrouvé. En se lançant à sa recherche, Brook va devoir composer avec les dangers impitoyables qui l'attendent. Parce que comme tout le monde le sait, rien ne se passe jamais comme prévu... Mais l'amour est plus fort que tout, pas vrai ? Surtout quand il est enfermé dans un bout de femme excentrique aux cheveux rouges…