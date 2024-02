Un papa ça sert à quoi ?

Souriceau envie le papa de ses amis. Il trouve que le sien est bien trop petit et qu'il ne sert pas à grand-chose. Mais au fil de l'histoire, il va découvrir que son papa est unique et que l'amour qui lui porte est irremplaçable. Une histoire pleine de douceur qui permet aux plus petits de se projeter et de comprendre, de façon très simple et concrète, le monde qui les entoure.