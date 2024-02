Batman Dark City Tome 3

Depuis qu'il est devenu Batman, Bruce Wayne n'est plus seulement un homme, mais un symbole à l'origine des pires tourments des criminels de Gotham. Désormais piégé dans le Royaume des Cauchemars par Insomnia, Bruce est traqué par l'horreur qu'il a lui-même créée ! Pourra-t-il s'échapper avant que ses peurs les plus viscérales ne l'entraînent plus profondément dans les ténèbres ?