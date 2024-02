La Vendée à vélo. De la mer au bocage

Nouvelle maquette pour cette réédition incontournable pour qui veut s'évader en France sur l'une des véloroutes les plus agréables Un parcours en 16 étapes et 5 escapades vers Luçon, Fontenay-le-Comte, entre Cheffois et La Roche-sur-Yon, entre Le Puy-du-Fou et Montaigu, et également un tour de l'île d'Yeu. - 37 cartes détaillées et une carte générale. - Pour chaque étape des focus culturels, historiques et patrimoniaux. - Des adresses réactualisées (offices de tourisme, loueurs de vélos, hébergements principalement labellisés "Accueil Vélo"...) Les points forts de cette réédition - Le mode d'emploi très complet du "prêt à rouler" avec notamment les liaisons ferroviaires - Une échelle altimétrique pour l'ensemble de l'itinéraire - 20 points d'intérêt incontournables à découvrir sur le parcours - Les adresses pratiques maintenant mises à disposition après chaque étape - Index des villes et communes traversées