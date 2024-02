Fake Fact Lips

Ryô et Zen étaient rivaux au lycée et sont maintenant commerciaux dans la même entreprise. Des meilleurs résultats à celui qui serait le meilleur en sport, en passant par celui qui aurait le plus de chocolats à la Saint-Valentin, chaque petite chose était une compétition. Lorsqu'ils se sont retrouvés sur le même lieu de travail, la flamme de cette rivalité s'est ravivée après de nombreuses années. Alors qu'il est en train de perdre, Zen sort boire un verre avec Ryô quand, tout à coup, ils commencent à se disputer pour savoir qui a le plus d'expérience amoureuse. Détestant tous deux perdre, ils font un nouveau pari : cette fois, le gagnant sera celui qui fera tomber l'autre amoureux de lui le premier ! Commence alors la compétition la plus stupide qu'ils aient jamais faite. Lequel des deux succombera en premier ?