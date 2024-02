La chaude hostilité du monde

La plus profonde des nuits cèle parfois de belles lumières Les poèmes sont empreints de symboles Les vers sont en prose et en versification classique La poésie est chargée d'amour, de nostalgie et de mélancolie L'auteur fait des descriptions lyriques de la misère dans les rues de la ville Les poèmes en prose et en versification de ce recueil sont une plongée lyrique dans l'univers des rues de province et dans les rêves. Ils sont aussi une invitation à contempler la nature environnante. Imprégnée de symboles, la poésie de Sammy Roussel est tout en contrastes entre le réel et l'onirique, le silence et le bruit, l'authentique et l'artifice, le normal et le fantasque, la beauté et la laideur, la misère et la richesse, l'obscurité et la lumière... Tel un orpailleur des mots, Sammy Roussel tente d'extraire de la gangue sombre du quotidien une poésie dure et sensible.