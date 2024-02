Abraham Lincoln. L'homme qui rêva l'Amérique

Le 18 mai 1860, alors que la question de l'esclavage déchire les Etats-Unis, quatre hommes attendent les résultats du vote d'investiture du tout jeune Parti républicain. Face à trois politiciens renommés, c'est finalement le quatrième homme, Abraham Lincoln, un petit avocat de l'Illinois, qui l'emporte. Quelques mois plus tard, il devient le seizième Président des Etats-Unis, confronté à la plus grande crise que le pays ait jamais traversée : la guerre de Sécession. A la surprise de tous, Lincoln rassemble alors ses rivaux pour former un gouvernement d'exception qui mènera l'Union à la victoire et délivrera l'Amérique du démon de l'esclavage. Comment cet autodidacte, "avocat des prairies" sillonnant les campagnes pour plaider dans les villages les plus reculés, est-il devenu le plus grand Président des Etats-Unis ? Au-delà du génie politique, on découvre le destin d'un homme marqué par des tragédies personnelles qu'il a su dépasser pour transformer en réalité son rêve d'une Amérique unie.