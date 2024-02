La Vélodyssée. L´Atlantique de Roscoff à Hendaye sur l´EuroVelo 1

La Vélodyssée, c'est la promesse d'un voyage à vélo inoubliable le long de l'Atlantique. Des plages de sable à perte de vue, des cités portuaires pleines de charmes, des repas composés de poissons et de fruits de mer et le bon air marin vous attendent le long de la véloroute. Le voyage commence à travers la Bretagne, notamment le long du canal de Nantes à Brest et se termine au Pays Basque à la frontière espagnole après avoir longé toute la côte atlantique depuis Saint-Nazaire. L'itinéraire, passant notamment par l'estuaire de la Loire, La Rochelle et Bayonne, permet de découvrir les traditions et paysages de plusieurs régions françaises. Cartes topographiques exactes, profils d'élévation et de distances, informations précises sur l'itinéraire cyclable, nombreux plans de villes, informations sur les attractions touristiques et culturelles de la région et liste détaillée d'hébergements, vous trouvez tout ce qu'il vous faut pour votre voyage à vélo. bikeline - Par des cyclistes, pour des cyclistes.