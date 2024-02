Envies de changer ! N° 6 - Février 2024 : Eduquer pour se réinventer

EDITO - Dominique Steiler "L'homme est un loup pour l'homme ! " Quelle ironie ! Choisir un des animaux les plus sociaux pour décrire notre prétendue nature violente. Les travaux en anthropologie sont clairs : nous ne sommes pas inévitablement violents et notre agressivité ne conduit pas systématiquement au conflit. Ce n'est pas par désir que les opposants s'affrontent, mais par besoin de survie. La culture de guerre économique dicte sa loi sur nos vies professionnelles, pas notre nature. C'est donc bien d'une culture de paix qu'il faut que l'économie s'empare si elle veut redevenir contributrice du bien commun et réduire les dégâts qu'elle crée par hyper... compétition, financiarisation, exploitation, consommation ! L'UNESCO proclame que "les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix". Savoir si nous sommes agressifs ou collaboratifs par nature est un débat sans intérêt. La véritable question est celle de la culture et de l'éducation : que souhaitons-nous transmettre à nos enfants ? Comment voulons-nous former nos futurs leaders ? Si en nous existent les deux tendances, violence et paix, laquelle voulons-nous nourrir ?