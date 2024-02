Les Dinosaures délirants, les fossiles affolants et les minéraux scintillants. Edition collector

- Un collector sur les dinos et les fossiles issu de Dame Nature, la collection vendue à plus de 120 000 ex. , qui fête ses 15 ans - Des illustrations naturalistes, réalistes et humoristiques et des bonus inédits Sais-tu qu'il suffit parfois de regarder par terre pour découvrir des trésors ? Une roche à l'apparence anodine qui contient pourtant des cristaux magnifiques, une pierre quelconque qui a emprisonné le fossile d'un animal disparus depuis des millions d'années, et même un caillou a fini sa course folle dans l'espace en s'écrasant sur Terre. Ce collector réunit une sélection de curiosités géologiques accompagnées d'informations scientifiques et d'anecdotes drôles, insolites, effrayantes et surprenantes. Alors suis le guide en ouvrant grand les yeux et les oreilles et n'oublie les bonus en fin d'ouvrage pour en apprendre encore plus sur les dinos et les fossiles tout en t'amusant.