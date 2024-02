Je me sens (un peu) timide

Une petite fille très timide est l'héroïne de ce récit qui captivera les jeunes enfants. L'héroïne de ce récit est très timide : elle a du mal à prendre la parole, les groupes et les fêtes la mettent mal à l'aise et l'idée de changer d'école à la rentrée la terrorise. En parlant de ce qu'elle ressent, elle découvre qu'elle n'est pas la seule à éprouver de la timidité et accepte que la timidité est une émotion : cela peut arriver à tout le monde, même à son grand frère qui pourtant n'a pas froid aux yeux ! Notre héroïne aborde différemment les situations qui l'inquiètent. Ce n'est pas grave si elle ne sait pas quoi dire, elle peut écouter et intervenir lorsqu'elle est prête. Et quand elle a le trac ? C'est le meilleur moyen d'observer ce qui se passe autour d'elle et de se faire de nouveaux amis. Ce récit rassurant, aux illustrations embellies d'ingénieuses découpes, dépeint avec justesse des personnages attachants et des situations que les jeunes enfants reconnaîtront et qui les aideront à mieux vivre leur timidité.