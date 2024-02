Paris sur Mer est une petite île aux formes doucement hexagonales, située non loin de London upon Sea, son ennemie préférée. Soudain, un phénomène inattendu doit permettre au capitaine Rokoko, éminent héros de cette histoire, d'accéder à son rêve, à son Graal, à savoir devenir LE grand Amiral de Paris sur Mer. Mais, hélas pour lui ! , et pour tous les citoyens de Paris sur Mer, pas très loin et bien caché, le mage maléfique Dodududo est sur le point de réaliser l'irréalisable !!!