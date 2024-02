Classroom of the Elite. Tome 1

De l'extérieur, le lycée de haut niveau de Tokyo semble être un lieu de rêve. Les élèves ont une liberté quasi-totale et son taux de réussite frôle les 100%. Cette prestigieuse école permet à ses élèves d'accéder aux meilleurs emplois et universités, à condition qu'ils gagnent, échange ou économisent suffisamment de points pour gravir les échelons ! Kiyotaka Ayanakôji se retrouve au plus bas de cette école, au sein de la classe D, celle des rebus et des méprisés. Accompagné de Suzune Horikita, une élève déterminée à rejoindre la classe A, Ayanokoji va devoir vaincre le système et la concurrence de cette école impitoyable !