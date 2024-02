La punition, Tome 3

Makoto a proposé à Yôsuke de venir habiter chez lui à son retour au Japon, mais celui-ci, en dépit des punitions, n'est pas entièrement certain de vouloir quitter le logement de Sujima. Sa situation s'est améliorée et la vie qu'ils partagent est de plus en plus confortable... Du moins, jusqu'à ce que quelqu'un ne s'en mêle !