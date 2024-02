Love is money Tome 2

Sora et Eril mènent une vie plus ou moins tranquille, dans l'agitation et le confort de la maison de passe " Paraíso ". C'est compter sans les aléas de la vie démoniaque, bien sûr ! Car un matin, Eril ne se réveille pas à côté de son petit démon habituel, mais face à un bébé qui lui ressemble étrangement. S'ensuit une série de péripéties rocambolesques, pour Eril et l'entourage de Sora, qui doivent composer avec le cycle de la vie et attendre que leur protégé redevienne adulte...