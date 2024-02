Easy Taïwan

Parmi les classiques de la cuisine taïwanaise, on connaît quelques spécialités : le poulet frit, les gua bao, le bubble tea ou encore la traditionnelle soupe de nouilles au boeuf mijoté, mais il existe une multitude d'autres recettes moins célèbres et pourtant tout aussi délicieuses. En effet, marqué par différentes influences liées à l'histoire du pays, Taiwan propose des mets d'une grande diversité. Sur le devant de la scène depuis quelques années, Taiwan fascine et offre une gastronomie accessible, savoureuse et raffinée, à découvrir absolument !