Une maman ça sert à quoi ?

Les mamans des amis de Boubou ont toutes beaucoup de qualités que n'a pas la sienne. Mais sa maman a aussi beaucoup d'autres qualités dont la plus importante : la tendresse qu'elle partage avec Boubou. Une histoire pleine de douceur qui permet aux plus petits de se projeter et de comprendre, de façon très simple et concrète, le monde qui les entoure.