Cinéma du corps, cinéma du cerveau. Deleuze aux frontières de la spectatorialité

C'est d'abord à l'aune de la distinction opérée dans L'Image-temps entre " cinéma du corps " et " cinéma du cerveau " que cet ouvrage collectif interroge la pensée deleuzienne du septième art et des images en mouvement. Mais également en la confrontant à la phénoménologie, via la figure de Merleau-Ponty, et son affirmation de la présence irréfragable du corps dans sa considération de l'image filmique, tout comme à d'autres figures et courants de pensée qui ont pu influencer Deleuze quant à sa conception du cerveau et de la tacite spectatorialité aux frontières diffuses qu'elle implique. Les contributions ici recueillies proposent des discussions, reprises ou prolongements, mais aussi des critiques, voire des refus, de la taxinomie de Gilles Deleuze, et plus largement de sa philosophie, notamment par l'appréhension d'oeuvres filmiques extérieures à L'Image-mouvement et à L'Image-temps, manière de la remobiliser en se saisissant de son ouverture déclarée.