Le guide Ulysse Explorez les Rocheuses canadiennes, pour planifier un voyage dans cette région de l'Ouest canadien : attraits, activités, restaurants, sorties, cartes géographiques détaillées. Ce guide vous invite à découvrir les Rocheuses, cette chaîne de montagnes de l'ouest du Canada, et à visiter ses plus beaux sites naturels, comme les parcs nationaux de Banff, Jasper, Kootenay et Yoho, la Bow Valley Parkway, ainsi que Lake Louise et Golden. Des paysages de hautes montagnes d'une rare splendeur, des rivières déchaînées sur lesquelles les amateurs d'eaux vives s'en donnent à coeur joie, des lacs dont la couleur des eaux varie du vert émeraude au bleu turquoise, une faune diversifiée dans les parcs, des stations de ski renommées et un parc hôtelier d'une grande qualité, tout cela concourt à rendre votre séjour inoubliable. Tout en couleurs et en photos, le guide de voyage Explorez les Rocheuses canadiennes est aussi agréable à consulter qu'ultra-pratique grâce à son format de poche et à sa structure facile à comprendre en un clin d'oeil. Pour chaque itinéraire, un plan double-page clair et précis permet de se repérer dans la région couverte, avec localisation des attraits, centres d'activités de plein air, boutiques d'artisans et restaurants.