Le parti du président. Les liens entre le président et son parti à travers le monde

L'influence des partis politiques sur le fonctionnement des systèmes politiques a été largement soulignée. Mais on a moins insisté sur l'influence inverse : celle des systèmes politiques sur les partis. C'est ainsi que dans les systèmes présidentiels ou semi-présidentiels, les partis politiques sont profondément influencés par le rôle central de l'élection du président au suffrage universel direct ou indirect et par un processus de personnalisation du pouvoir. Il est donc important de mettre l'accent plus précisément sur les relations entre le président et son parti avant et après les élections. Pour mesurer l'autonomie laissée au parti présidentiel à partir d'une approche comparative, 42 partis dans 25 pays dotés d'un système présidentiel ou semi-présidentiel ont été choisis, ce qui permet de souligner les différences des caractéristiques de partis entre les systèmes démocratiques et les systèmes autoritaires.