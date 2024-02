Portraits de pays. Textes, images, sons

Qu'est-ce qu'un portrait de pays ? Il n'est ni un paysage, ni un récit de voyage, ni une description de guide touristique : le portrait de pays (ou de ville) est la représentation synthétique d'une contrée sans raconter un périple, sans proposer un panorama à vocation pratique. Essentiellement documentaire, le portrait de pays dépeint un territoire déterminé, dans sa conformation géographique, dans son histoire et dans les usages des populations qui y vivent Le portrait de pays prend de nombreuses formes. A la différence du roman, ou encore du paysage pictural et photographique, il se profile comme un genre qui ne s'est pas cantonné à une forme, mais a au contraire investi de nombreuses formes médiatiques : le livre, la photographie, le cinéma, la télévision, mais aussi les arts sonores, les arts graphiques et visuels, ainsi que l'urbanisme et la communication des territoires. C'est à une approche globale du portrait de pays dans ces principales déclinaisons que l'ouvrage se consacre. Fondé sur une collaboration entre différentes disciplines, il offre un panorama qui permet de mesurer l'extraordinaire plasticité de ce genre. Il offre en outre une série d'entretiens avec des artistes tels que Thomas Clerc, Raymond Depardon, Joachim Glaude, Julien Poidevin. Il publie en outre une intervention de Bruno Goose.