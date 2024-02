The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor Tome 2

Maudit ou non, moi, je veux que vous viviez ! Jill a obtenu une seconde chance en revenant six ans dans le passé. Elle porte désormais le titre de princesse dragon du fait de ses fiançailles avec l'empereur Hades. Alors qu'ils arrivent au port naval, ils sont bloqués par une invasion de bandits. Dans le futur que connaît Jill, ce même port est la cible d'une calamité qui causera de nombreuses victimes... ! Pour sauver ces vies et sortir Hades de la solitude qui le ronge, Jill décide de braver le danger ! Le moment est venu de recommencer une nouvelle vie ! La déesse de la guerre et l'empereur maudit étaient censés être unis par un mariage sans amour mais il fait tout pour la courtiser ? ! " Ca y est, tu es amoureuse de moi ? "