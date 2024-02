Revue d'économie financière N° 152, 4e trimestre 2023 : Le financement de la dépendance

Le vieillissement de la population française conduira dans les années à venir à une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. Quelle politique publique en termes de prévention de la perte d'autonomie ? Comment augmenter l'espérance de vie en bonne santé, détecter les fragilités des personnes de façon précoce et former les professionnels aux bonnes pratiques préventives ? Les besoins financiers pour la prévention et la prise en charge de la dépendance sont très importants et croissants. Peut-on compter sur les seules ressources publiques ? Faut-il mobiliser ressources publiques et privées ? Faut-il intégrer le risque de perte d'autonomie dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale ? Quel est l'état de l'assurance dépendance en Europe ? en France ? Comment mobiliser l'ensemble des acteurs et de la société pour une prise en charge digne du grand âge ?