Dirty Dandy. Quand Jean Lorrain ébranle Marcel Proust

Un duel au pistolet avec Marcel Proust, bâclé et presque comique : c'est à-peu-près tout ce qu'il reste aujourd'hui du formidable auteur qu'est Jean Lorrain. A ce moment-là, Proust n'a pas encore bouleversé la littérature française du XXe siècle tandis que son adversaire incarne la littérature décadente du siècle précédent. Homosexuel revendiqué, drogué, langue de vipère, Lorrain accouche d'une littérature anti-classique et vénéneuse. Il cultive le goût de la provocation et du gâchis indissociable des pop stars qui émergeront bien plus tard. En mettant en miroir le parcours des deux écrivains, Benjamin Berton engage la réhabilitation d'une littérature artisanale et populaire, tout en dressant le portrait d'un personnage spectaculaire et excessif qui préfigure Lou Reed, Burroughs ou Pasolini.