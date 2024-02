Au Paradox Hotel, le temps vaut de l'argent, et certains sont prêts à tout pour se l'approprier... 2072, Amérique du Nord. Imaginez pouvoir vous extraire de la réalité, oublier cette dette qui plombe l'économie, cette Terre exsangue ; côtoyer Mozart, Cléopatre ou des dinosaures du Jurassique pendant quelques heures... Grâce au Paradox Hotel et à son Chronoport, voyager dans le passé est possible. Mais le lieu est menacé faute de rentabilité. Des enchères privées sont annoncées, qui sèment le trouble. Car si personne n'accepte de voir les deniers publics financer les vacances des ultra-riches, beaucoup discernent dans ce rachat une menace bien plus grande : et si un milliardaire décidait de changer le cours de l'Histoire ? Quelles seraient les conséquences ? Responsable de l'hôtel, January Cole sait que se balader dans le temps a un coût qui n'est pas que financier. A chaque passage, le cerveau se dégrade, et le sien est désormais une passoire en pleine dérive de stade 3. Un état si aléatoire qu'elle ne devrait plus travailler, et encore moins être chargée de la sécurité de cette vente sous haute tension. Alors January ment. Impossible pour elle de quitter les lieux, de quitter Mena. Surtout, January est désormais capable de dériver vers l'avenir, ce territoire où nul ne s'est encore aventurer...