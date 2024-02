Ma valisette. J'habille mes amies créatrice de mode

Une nouvelle valisette avec quatre titres bestsellers de la collection J'habille mes amies - Créatrice de mode, qui contient quatre petits livres d'autocollants. Pour chaque saison, les créateurs et créatrices en herbe vont pouvoir créer des tenues de défilé avec des centaines d'autocollants, dont de nombreuses vignettes blanches à personnaliser. Cette jolie valisette contient quatre titres bestsellers de la collection J'habille mes amies - Créatrice de mode dans un format réduit : les collections printemps, été, automne et hiver. Dans cette valisette, les créateurs et créatrices de mode découvriront les étapes nécessaires à la création d'une nouvelle collection de mode pour chaque saison de l'année : de la recherche des idées à la preparation d'un défilé, en passant par des essais sur les associations de couleurs, et la création de planches de tendance. Les centaines d'autocollants leur permettront de préparer les amies aux quatres défilés, et avec les vignettes à personnaliser, ils pourront laisser libre cours à leur imagination. Dimensions de la valisette : 21cm de long, 16cm de haut, 2. 5cm d'épaisseur. Chaque livre contient 16 pages + 6 pages d'autocollants.