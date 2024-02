Dawn of Shazam Tome 1

Billy Batson ne comprend pas ce qui lui arrive. Au cours d'un sauvetage, il se met à insulter la population en direct à la télévision. Plus tard, alors qu'il tente d'arrêter le Psycho-Pirate qui s'apprêtait à voler la Joconde, il manque de l'assassiner de peu, comme s'il avait des absences et que pendant celles-ci, il ne contrôlait plus ses faits et gestes. Peut-être que les dieux grecs qui lui confèrent les pouvoirs de Shazam ! , visiblement courroucés par l'attitude Billy et la sensation qu'il gâche le potentiel de ses pouvoirs, ont décidé de le punir pour sa conduite inconséquente ?