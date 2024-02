L'Hotel Tulipe

La souris des moissons est le plus petit rongeur connu (et sûrement le plus mignon). Mais pas le moins travailleur ! Quelque part dans un champ de la Corée, cinq petites souris plantent soigneusement des bulbes de tulipes. Automne, hiver, printemps... elles attendent patiemment. Voici ! les tulipes de toutes les couleurs ont éclos. C'est le grand moment de l'ouverture de l'hôtel Tulipe. Les clients se pressent, en effet, l'hôtel n'est ouvert que le temps d'une fleur. Puis, il se fane jusqu'au printemps prochain... . Et les souris peuvent partir en vacances !