Minecraft. Une aventure cherche-et-trouve non officielle

Une aventure " cherche-et-trouve " inédite dans le monde de Minecraft ! En quête d'aventures, Arthur, jeune villageois, quitte son village pour explorer le monde de Minecraft. Et dans ce livre, Arthur, c'est TOI ! Bientôt, te voilà embarqué dans un périple aux mille dangers, qui t'emmène des montagnes enneigées aux terres désolées du Nether. Sauras-tu retrouver les monstres, objets et animaux dissimulés dans les 8 scènes de cherche-et-trouve ? Réussiras-tu à vaincre le terrible Enderdragon ? En bonus : 60 stickers, des jeux d'observation et d'ultimes défis pour tester tes aptitudes ! Un livre Minecraft non-officiel.