L'album sonore de grand-mère

Un album-souvenir sonore, à conserver précieusement. La grand-mère est une figure très importante dans la vie de tous les enfants et les jeunes, toujours prête à raconter des anecdotes et des histoires intéressantes sur sa vie, qui méritent d'être documentées d'une manière très spéciale. En plus de conserver des photos et des souvenirs, cet album vous permet d'enregistrer et d'écouter la voix de votre grand-mère, afin que vous puissiez vous rappeler son histoire à tout moment. En appuyant sur les boutons d'enregistrement et d'écoute situés sur les pages thématiques qui retracent les principales étapes de sa vie, vous pouvez enregistrer sa voix et la réécouter, ou choisir de couvrir l'enregistrement par un nouveau jusqu'à ce que vous obteniez le dernier. Des dessins vivants et joyeux accompagnent les différents moments de la vie de Mamie. Un petit album pratique, une idée de cadeau originale et précieuse.