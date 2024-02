Timoté aime tout faire tout seul. Ecoute aussi l'histoire

Timoté veut tout faire tout seul ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Depuis quelques mois, impossible de l'aider ou de conseiller Timoté. Il veut tout faire tout seul : se laver, s'habiller, éplucher les légumes et les fruits... Bien sûr, papa et maman sont très fiers de leur petit qui grandit. Timoté fait de petites erreurs mais il apprend vite ! Nouveau : votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !