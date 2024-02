ISO 50001:2018 . Construire un système de management de l'énergie

Etape par étape, pilotez votre performance énergétique ! L'énergie est un enjeu clé qui concerne tout organisme que ce soit pour la maîtrise de son budget, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ou pour répondre aux exigences croissantes de la réglementation et des parties prenantes. Cet ouvrage propose un parcours complet de la décision de mise en oeuvre d'un Système de Management de l'Energie (SMé) jusqu'à la certification en décrivant chacune des étapes clés pour la réussite du projet et l'atteinte progressive d'une amélioration continue de la performance : -Connaître les enjeux de l'énergie et les exigences internes et externes-Assumer un leadership fort relayé par une équipe transversale-Analyser ses usages énergétiques pour fixer des objectifs basés sur des actions atteignables-Constituer un tableau de bord et des indicateurs pertinents-S'appuyer sur des équipes compétentes et sensibilisées-Obtenir une maîtrise opérationnelle de ses installations et contribuer à l'amélioration continue-Surveiller et piloter sa performance en sachant réagir aux dérives Rédigé de façon simple et pratique, ce livre permettra aux acteurs de l'efficacité énergétique et aux responsables des systèmes de management intégrés de comprendre les exigences de la norme ISO 50001 : 2018 et leur fournira les méthodes et outils pour construire un SMé adapté à leur organisme.