Discours sur l'histoire

En des temps incertains, l'histoire pourrait-elle fournir un guide utile aux gouvernants, afin qu'ils y puisent non seulement des exemples pratiques mais aussi leurs principes de conduite ? Les penseurs européens du tournant du XVII ? siècle ne s'y sont pas trompés, qui lisaient et relisaient les grands historiens de l'Antiquité : Thucydide, Polybe, Tite-Live et, bien sûr, Tacite. Mais comment tirer des enseignements de temps si lointains ? Le présent n'est-il qu'une répétitio du passé ? L'histoire se réduit-elle à une lutte entre tentation autoritaire et risque de guerre civile ? Deux textes, improprement qualifiés de "jeunesse" , de Hobbes, inédits en français et présentés ici par Jauffrey Berthier et Nicolas Dubos, montrent que celui que l'on retiendra pour son Léviathan s'essayait lui aussi à cet exercice de "lecture de l'histoire" . C'est en s'imprégnant des textes anciens et en fréquentant les grands de son temps, comme Lord William Cavendish, coauteur des deux textes et dont il a été le précepteur, que Hobbes trouvera matière à développer une théorie politique inédite, pleinement démonstrative, propre à répondre aux malheurs de son temps et qui a marqué la philosophie politique jusqu'à aujourd'hui.