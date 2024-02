Star Wars, Docteur Aphra Tome 6

Sana Starros et ses alliés luttent contre l'Etincelle Eternelle ! Sana est déterminée à ramener le docteur Aphra, quel qu'en soit le prix ! Mais peut-elle triompher ou l'Etincelle va-t-elle détruire Sana, Aphra et tous ceux qu'elles aiment ? Pendant ce temps, Ronen et Domina s'affrontent sur l'avenir de Tagge Corporation, et Sana se retrouve prise à partie. Mais s'il y a une chose qu'elle a appris d'Aphra, c'est bien de savoir tirer profit de chaque situation ! Ce sixième tome de la seconde série Doctor Aphra se déroule en parallèle des évènements de la mini-série Hidden Empire publiée en 100% STAR WARS en décembre.