Ménopause. Vous avez le pouvoir ! Edition

Toutes les femmes seront ménopausées un jour et même si le sujet de la ménopause est moins tabou dans la société, il y a encore descrispations autour du THM, des traitements au naturel... Curieusement alors que les dernières études américaines vantent le THM à la"française", peu de femmes ménopausées en France suivent ce traitement. Or, les risques de cancer, d'infarctus, d'ostéoporose, de santémentale ... pour les femmes ménopausées sont considérables et aujourd'hui seuls le THM en allié à une hygiène de vie et à lanaturopathie peuvent aider les femmes à les éviter. Ce livre fait état des dernières études, des bonnes nouvelles de la recherche, présentel'intérêt des THM pour toutes les femmes, même celles ayant eu un cancer, et présente les synergies THM, naturopathie,phytomodulateurs... pour chacune puisse se saisir de sa santé en connaissance de cause.