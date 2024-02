Plantes sauvages médicinales. Reconnaître, récolter & utiliser les plantes médicinales

Le temps d'une balade ou dans votre jardin, renouez avec la nature et retrouvez le geste ancestral du glaneur en cueillant les plantes sauvages médicinales. Grâce aux 60 fiches illustrées, vous reconnaîtrez sans vous tromper les végétaux les plus courants, mais surtout les plus intéressants à récolter pour la santé : description précise, époque et lieux de cueillette, parties à récolter, méthode de conservation, etc. Rien n'est oublié. Spécialiste de la santé au naturel, Sophie Lacoste propose plus de 160 recettes santé et beauté pour bénéficier des bienfaits des plantes et soigner les petits bobos du quotidien : tisanes, décoctions, baumes, huiles, sirops, crèmes, lotions, etc. Quel que soit le problème, la nature a une solution ! Et bien sûr, retrouvez tous les conseils pour être un bon glaneur : précautions à prendre, les bons accessoires, etc.