L'apprentissage de la lecture en 36 questions

Que se passe-t-il dans la tête d'un enfant quand il lit des mots ? Est-il exact de dire que " lire c'est comprendre " ? Comment savoir si un enfant est " mûr " pour apprendre à lire ? Faut-il des méthodes d'apprentissage de la lecture adaptées à chaque profil cognitif ? Bien lire et aimer lire se jouent principalement dans l'enfance. En 36 questions, ce livre traite de cette entrée progressive dans l'univers des mots, d'abord parlés puis écrits, avec un moment-clé qui est celui du décodage des lettres et des syllabes au cours préparatoire. Alors que le Ministère de l'Education nationale est revenu depuis 5 ans sur l'importance de ce décodage, force est de constater aujourd'hui que les résultats obtenus sont décevants, sans doute parce que les nouvelles directives sont insuffisamment appliquées mais aussi parce que les jeunes professeurs manquent de formation. Ce livre, qui s'adresse d'abord à eux entend remédier à ces carences en leur proposant des repères clairs et directement opérationnels pour leur pratique pédagogique. Il répond également aux nombreuses questions de parents qui en tant que premiers modèles de l'enfant ont un rôle décisif à jouer tout au long de son cheminement vers l'apprentissage de la lecture autonome.