Les services secrets en Indochine

L'affaire de l'opium, le trafic des piastres, les drames de Diên Biên Phu ou de la RC4, le "Roi Jean" : dans tous ces épisodes, les services de renseignement français ont joué un rôle majeur. Lorsque le corps expéditionnaire français débarque sur les quais de Saigon, le commandant ignore qu'il s'engage dans un conflit de huit années. La guerre que les Français vont mener dans les villes, les rizières ou les montagnes calcaires de la Haute-Région n'a rien à voir avec les guerres européennes qu'ils connaissent. Les services français vont devoir réinventer leurs techniques et leurs méthodes pour réduire l'influence de leur adversaire. Ainsi, le 2e bureau, le SDECE et la Sûreté écoutent et décryptent les communications, intoxiquent les services ennemis et épient les mouvements de l'opposant. Ils dirigent des centaines d'agents et d'informateurs qui s'infiltrent en territoire contrôlé par le Viêt-Minh. Les officiers de renseignement croisent sur leur route les "alliés" des autres services occidentaux et en premier lieu les "Américains pas toujours tranquilles" de la jeune CIA, qui font leur apprentissage de la guerre au Viêt-Nam. Entre les services, la coopération s'accompagne de suspicion. Les services en Indochine constituent un vaste archipel du renseignement décrit avec précision par un historien ayant eu accès à de nombreuses archives inédites. Jean-Marc Le Page est agrégé d'histoire, spécialiste de la guerre d'Indochine, d'histoire du renseignement et de la guerre froide en Asie.