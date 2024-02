Les victorieuses. 40 sportives d'exception qui ont marqué l'histoire

Voile, football, athlétisme, marathon, course automobile, natation, ski, snowboard, tennis mais aussi crossfit ou MMA : à travers le destin de 40 femmes d'exception, le livre raconte la conquête séculaire des sportives pour sortir de l'ombre. Leurs parcours s'inscrivent dans des époques qui jalonnent leur long et laborieux combat pour l'égalité, jusqu'à l'émergence d'un sport féminin qui en a (presque) fini d'être relégué à l'éternel second rôle. Des figures incontournables comme Marie-José Perec, Isabelle Autissier, Florence Artaud, Laure Manaudou etc., mais aussi des figures à découvrir, comme Simone Matthieu, tenniswoman la plus titrée après Suzanne Lenglen et résistante ; ou encore Yusra, jeune Syrienne ayant fui la guerre pour rejoindre l'Allemagne avant de participer aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016...